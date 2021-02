Mkers e Van Orton Design si uniscono per la produzione di una Capsule Collection tutta italiana (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mkers, una delle aziende eSportive italiane più importanti, ha annunciato una collaborazione con Van Orton Design per produrre una propria collezione Mkers ha annunciato una partnership con Van Orton Design, realtà leader nel settore fashion, per la realizzazione di una collezione tutta italiana dal respiro internazionale. Il frutto della collaborazione dei due brand si concretizzerà in prima battuta con il lancio della maglia ufficiale del team di Rainbow Six Siege la quale, a seguito dello straordinario traguardo ottenuto dalla squadra, sarà indossata a Parigi nella più grande manifestazione mondiale dello sparatutto firmato Ubisoft, il Six Invitational, dove per la prima volta un team italiano farà parte del roster delle 20 migliori ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 febbraio 2021), una delle aziende eSportive italiane più importanti, ha annunciato una collaborazione con Vanper produrre una propria collezioneha annunciato una partnership con Van, realtà leader nel settore fashion, per la realizzazione di una collezionedal respiro internazionale. Il frutto della collaborazione dei due brand si concretizzerà in prima battuta con il lancio della maglia ufficiale del team di Rainbow Six Siege la quale, a seguito dello straordinario traguardo ottenuto dalla squadra, sarà indossata a Parigi nella più grande manifestazione mondiale dello sparatutto firmato Ubisoft, il Six Invitational, dove per la prima volta un team italiano farà parte del roster delle 20 migliori ...

