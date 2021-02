Matilde Brandi notizia bomba su due ex concorrenti del GFVip 5 | fan sconvolti

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021)è stata una delle protagoniste del5. La showgirl, nonostante sia uscita prestissimo dalla casa, fa sentire la sua presenza in studio con numerosi interventi sui “Vipponi” ancora in gioco. Dopo l’esperienza nel reality, la vita dellaè drasticamente cambiata. La sua relazione con Marco Costantini, padre delle sue due figlie Sofia e Aurora, è giunta al capolinea. Dopo un primo momento difficile,è tornata più forte di prima e in questi giorni, durante un suo intervento alParty, ha lanciato uno scoop a dir poco incredibile su due exdel reality, i quali avrebbero iniziato da poco una nuova relazione fuori dalla casa. Leggi anche –>e l’amaro sfogo sul suo ex ...