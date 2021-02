M5S corre ad abbracciare Draghi. E il Reddito di Cittadinanza potrebbe farne le spese (Di venerdì 5 febbraio 2021) Continuano a venire a galla nuovi percettori del Reddito di Cittadinanza che non avrebbero diritto al sussidio. Ma con Mario Draghi a Palazzo Chigi tutto questo potrebbe ben presto finire. Le Fiamme Gialle di Lucca hanno scoperto altri “furbetti del Reddito“. Nello specifico si tratta di un soggetto che ha percepito indebitamente il sussidio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Continuano a venire a galla nuovi percettori deldiche non avrebbero diritto al sussidio. Ma con Marioa Palazzo Chigi tutto questoben presto finire. Le Fiamme Gialle di Lucca hanno scoperto altri “furbetti del“. Nello specifico si tratta di un soggetto che ha percepito indebitamente il sussidio L'articolo proviene da Leggilo.org.

