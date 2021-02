Lite con Lukaku | Ibrahimovic ascoltato dalla Procura

(Di venerdì 5 febbraio 2021) E' stato sentito oggidella Figc l'attaccante del Milan Zlatanin merito allain Coppa Italia con l'interista Romelu. Un incontro faccia a faccia per parlare di quello che accadde lo scorso 26 gennaio in semifinale. Ladella Figc (l’avvocato Fabio Esposito in presenza; Chiné, Scarpa e Ricciardi via remoto) haa Casa Milan Zlatanper riferire sullo scontro con il belga Romelunel finale del primo tempo. Un modo per raccogliere la sua versione dopo l’inchiesta sportiva aperta l’1 febbraio scorso, e la prima audizione dell’arbitro della partita Valeri, già avvenuta. Nei prossimi giorni, entro la metà di febbraio, sarà sentito anche.caption ...

Read More Sport Ibra ascoltato da Procura Figc dopo la Lite con Lukaku 5 Febbraio 2021 Roma, 5 feb. L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato ascoltato, a quanto apprende l'Adnkronos, in