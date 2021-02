Libia Ombre sul voto all’Onu

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 febbraio 2021) È il giorno della. I delegati delle varie anime regionali che compongono il Paese votano — a Ginevra, sotto egida Onu — la nuova autorità esecutiva. Liste composte da un presidente, un premier e due vice, che avranno il compito di traghettare il Paese fino al 24 dicembre 2021 — data in cui le Nazioni Unite sono riuscite a fissare le elezioni a suffragio popolare. È possibile che il corpo costituzionale scelto oggi possa arrivare più in là, con le elezioni che facilmente potrebbero subire rinvii. È possibile che incontri problemi di legittimità (ci arriveremo). È certo che l’autorità ad interim si trova in mano sfide e opportunità importanti, con il Paese da ricostruire dopo anni di guerre interne. È per questo che il ruolo è ambito; è per questo che tanto quanto i candidati pesano le assenze. Soprattutto quelle saltate all’ultimo momento. L’attuale vicepremier e ...