La greve ironia di Briatore: 'Draghi è come Michelangelo che consulta chi fa le strisce pedonali' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ogni volta che parla c'è da ringraziare che queste persona come lui stiano, in fin dai conti, ai margini e non abbiano voce in capitolo nella politica anche se il Trump - pensiero ha attecchito anche ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ogni volta che parla c'è da ringraziare che queste personalui stiano, in fin dai conti, ai margini e non abbiano voce in capitolo nella politica anche se il Trump - pensiero ha attecchito anche ...

Vanganel : RT @globalistIT: - angelo_falanga : RT @CaressaGiovanni: La greve ironia di Briatore: 'Draghi è come MIchelangelo che consulta chi fa le strisce pedonali' - globalistIT : - CaressaGiovanni : La greve ironia di Briatore: 'Draghi è come MIchelangelo che consulta chi fa le strisce pedonali' - maurovanetti : @Smemoranda4 Se per dirmi che non bisogna fare ironia greve usi l'ironia sui trattamenti sanitari obbligatori, seco… -

Ultime Notizie dalla rete : greve ironia La greve ironia di Briatore: 'Draghi è come Michelangelo che consulta chi fa le strisce pedonali'

Ogni volta che parla c'è da ringraziare che queste persona come lui stiano, in fin dai conti, ai margini e non abbiano voce in capitolo nella politica anche se il Trump - pensiero ha attecchito anche ...

Wanda Nara e l'affaccio su paradisi proibiti. Con buona pace di Lucianina

... piuttosto che il facile e un pò greve sfottò della comica di Fabio Fazio sull'amazzone nuda a cavallo. E' vero forse che l'ironia, come la satira, non deve avere lacci e lacciuoli, è purtuttavia ...

#RadioRomane - La Sveglia dei Gladiatori, il programma che ogni giorno sveglia la Capitale RomaToday La greve ironia di Briatore: "Draghi è come Michelangelo che consulta chi fa le strisce pedonali"

Il nababbo ammiratore di Trump dimentica che siamo una democrazia parlamentare e pontifica sulla crisi di governo. Il presidente incaricato non ha bisogno di un sostegno così volgare e presuntuoso ...

Ogni volta che parla c'è da ringraziare che queste persona come lui stiano, in fin dai conti, ai margini e non abbiano voce in capitolo nella politica anche se il Trump - pensiero ha attecchito anche ...... piuttosto che il facile e un pòsfottò della comica di Fabio Fazio sull'amazzone nuda a cavallo. E' vero forse che l', come la satira, non deve avere lacci e lacciuoli, è purtuttavia ...Il nababbo ammiratore di Trump dimentica che siamo una democrazia parlamentare e pontifica sulla crisi di governo. Il presidente incaricato non ha bisogno di un sostegno così volgare e presuntuoso ...