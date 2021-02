Jannik Sinner in semifinale all’Atp di Melbourne 1 2021: avversario, montepremi e ranking (Di venerdì 5 febbraio 2021) Jannik Sinner ha ottenuto il pass per le semifinali dell’Atp di Melbourne 1 2021, superando primordialmente Aljaz Bedene e poi Miomir Kecmanovic, a distanza di poche ore. L’altoatesino dovrà vedersela con Karen Khachanov, innamorato delle superfici veloci e cliente ostico per qualsivoglia opponente, soprattutto se in giornata. Il tennista russo ha superato a sua volta Kevin Anderson e Botic Van de Zandschlup, certificando un percorso convincente in territorio australiano. Il Great Ocean Road Open 2021 proporrà 6.300 euro totali all’azzurro, nell’eventualità per cui non riuscisse a centrale la finalissima, garantendogli inoltre 90 punti validi per il ranking Atp. Qualora Sinner dovesse conquistare una vittoria e accedere all’ultimo atto del torneo, invece, si ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha ottenuto il pass per le semifinali dell’Atp di, superando primordialmente Aljaz Bedene e poi Miomir Kecmanovic, a distanza di poche ore. L’altoatesino dovrà vedersela con Karen Khachanov, innamorato delle superfici veloci e cliente ostico per qualsivoglia opponente, soprattutto se in giornata. Il tennista russo ha superato a sua volta Kevin Anderson e Botic Van de Zandschlup, certificando un percorso convincente in territorio australiano. Il Great Ocean Road Openproporrà 6.300 euro totali all’azzurro, nell’eventualità per cui non riuscisse a centrale la finalissima, garantendogli inoltre 90 punti validi per ilAtp. Qualoradovesse conquistare una vittoria e accedere all’ultimo atto del torneo, invece, si ...

