Indice Rt Italia e regioni. I dati Iss di oggi 5 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non cambia questa settimana il valore dell' Rt medio dell' Italia , che resta stabile a 0.84 . Ma "si osserva un lieve generale peggioramento della epidemia " da Coronavirus, "con un aumento nel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non cambia questa settimana il valore dell' Rt medio dell', che resta stabile a 0.84 . Ma "si osserva un lieve generale peggioramento della epidemia " da Coronavirus, "con un aumento nel ...

Colori regioni Covid: come cambia la mappa dell'Italia In particolare, Umbria e provincia di ... Si conferma, dunque, l'indice Rt della scorsa settimana, ma stavolta con un range che supera l'1 nel suo ...

Covid. Iss: ad alto rischio Umbria, Bolzano e Puglia. Rt stabile a 0,84

Se da un lato l'indice Rt rimane stabile a 0,84 , dall'altro in 13 regioni si assiste a un lieve ... che stanno facendo la loro comparsa sempre più spesso anche in Italia. Il monitoraggio si riferisce ...

