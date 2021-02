Incarico Mario Draghi, come cambia la programmazione tv: saltano la Bortone e Matano (Di venerdì 5 febbraio 2021) La situazione politica italiana nelle ultime settimane si è impossessata delle televisioni italiane, anche nei prossimi giorni non sarà da meno. Il nuovo premier Mario Draghi inizierà le consultazioni con i vari partiti, con l’obbiettivo di formare un nuovo governo. Per questa questione di importanza fondamentale per il futuro del Bel Paese, le grandi compagnie televisive hanno deciso di stravolgere le proprie programmazioni così da dare spazio ai telegiornali, in modo di seguire in prima linea la situazione corrente. È il caso di RAI dove anche le trasmissioni più acclamate sono costrette ad accettare le nuove direttive: i programmi “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta”, condotti rispettivamente da Serena Bortone ed Alberto Matano, sono già stati costretti a saltare più di una volta i loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021) La situazione politica italiana nelle ultime settimane si è impossessata delle televisioni italiane, anche nei prossimi giorni non sarà da meno. Il nuovo premierinizierà le consultazioni con i vari partiti, con l’obbiettivo di formare un nuovo governo. Per questa questione di importanza fondamentale per il futuro del Bel Paese, le grandi compagnie televisive hanno deciso di stravolgere le proprie programmazioni così da dare spazio ai telegiornali, in modo di seguire in prima linea la situazione corrente. È il caso di RAI dove anche le trasmissioni più acclamate sono costrette ad accettare le nuove direttive: i programmi “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta”, condotti rispettivamente da Serenaed Alberto, sono già stati costretti a saltare più di una volta i loro ...

