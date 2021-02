Governo: Draghi primo per sentiment su web, superato Conte. Renzi? Ultimo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario Draghi, da 48 ore sulla scena politica italiana, si piazza subito al primo posto tra i leader, con un sentiment positivo pari al 32,50%, superando il premier dimissionario, Giuseppe Conte, che... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario, da 48 ore sulla scena politica italiana, si piazza subito alposto tra i leader, con unpositivo pari al 32,50%, superando il premier dimissionario, Giuseppe, che...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - leoneffe : RT @LorenzoCast89: ANALISI// PERCHÉ IL GOVERNO DRAGHI POTREBBE ESSERE UNO SPARTIACQUE POLITICO @PPolicy_News - leonemaschio : RT @Gavrilina_Ritz: @Paolo3_P Il governo Draghi si farà e cadranno molte limitazioni all’improvviso. Il numero dei contagi sarà lo stesso d… -