GF Vip 5 | Dayane Mello ha seguito in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 5 febbraio 2021)hainladel, morto a soli 27 anni a causa di un incidente automobilistico. La modella brasiliana, prima finalista del GrandeVip 5, per il momento ha scelto di restare nella casa. La quarantena di 15 giorni, obbligatoria in questo periodo, non le avrebbe permesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.