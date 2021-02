Fiorentina-Inter | Marchisio | “Barella giocatore maturo e completo”

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Da ex centrocampista non posso che ammirare la crescita costante e il talento digiovanissimo,. Fortunati gliisti, ancor di più fortunata la nostra Nazionale“. Questo il commento a caldo di Claudio, ex centrocampista della Juventus, che su Twitter ha voluto fare i complimenti a Nicolòdopo la vittoria dell’sulla, a cui ha contribuito con un gol. SportFace.

Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo la vittoria di Firenze attraverso gli scatti più bella della serata! ??? Qui la gallery… - 23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - pisto_gol : Fio-Int 0:2 Netta vittoria e importante prestazione per l’Inter, che segna 2 gol con Barella ( gran dx nell’angolo)… - Nerazzurrisiamo : #inter, #Barella ringrazia i compagni: 'Miglioro grazie a loro'. Poi aggiunge: 'Siamo una grande squadra'. E conclu… - calciomercatoit : ???? #Barella: 'Somiglio un po' a #Marchisio' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Commenta per primo Al termine del ko contro l', il tecnico della, Cesare Prandelli , ha parlato a Sky Sport : 'Abbiamo avuto una buona reazione al primo svantaggio. Poi, quando abbiamo preso il secondo gol, ci siamo aperti troppo. ...Commenta per primo Cesare Prandelli , allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l': 'Dopo il primo svantaggio abbiamo avuto una grande reazione, poi dopo il secondo gol la squadra ha mollato, contro una ...Le dichiarazioni di Nicolò Barella al termine di Fiorentina-Inter. Il centrocampista italiano protagonista dei nerazzurri per il gol ma non solo Anche stasera Nicolò Barella è stato uno dei migliori ...Stasera nel frattempo si è goduto una bella prestazione della sua squadra, dominatrice assoluta nello 0-2 ai danni della Fiorentina. Noi non vogliamo mettere pressione a nessuno, pensiamo al nostro ca ...