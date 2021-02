Eleonora Giorgi si racconta e racconta il rapporto con la bellezza | “Mi sono rifatta la faccia Non sopporto la decadenza”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Lungo intervento diai microfoni de I Lunatici, programmi della notte di Rai Radio2. La attrice capitolina classe ’53 si èta a 360°, a partire dall’infanzia, dalcon la sua indubbia(che la rese un sex symbol negli anni ’70, ma in famiglia c’era la sorella minore ancor più bella di lei) e dalcon quegli anni particolari – di transizione – a cavallo tra i ’50 e i ’60: “Che tipo ero quando andavo a scuola? Ero una tutta un po’ malmostosa, ribelle, i miei quattordici anniil ‘68, ioai Parioli dove esplode Valle Giulia. Ero una ragazzina ribelle, molto carina, orientata a Londra, al futuro, a Londra, ai giovani. Era un’Italia ancora in bianco e nero, io ero ...

La nota attrice ha fatto un tuffo nel passato e ha raccontato del suo rapporto con l'estetica e di come abbia inciso nella sua vita