Draghi premier | Pd e Conte spingono i 5 Stelle verso il sì Berlusconi apre | due anime nella Lega

Nel primo giorno di consultazioni appare più solida la possibilità che Mario Draghi riesca a formare un nuovo governo. Tutte le forze più piccole (comprese quelle del centrodestra di Lupi e Toti)

Ma avere un banchiere a Palazzo Chigi non è un'anomalia? 'Dini, Ciampi, di fatto anche Monti, abbiamo avuto tanti premier provenienti da Banca d'Italia. Draghi è il quarto e questa è la testimonianza ...

L'attitudine agli investimenti produttivi, quelli che Draghi definisce 'debito buono', secondo l'... oltre alla riscrittura quasi integrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il premier ...

La strada per un governo Draghi si fa meno stretta. Dopo il Pd e Iv, anche Forza Italia dice sì a un esecutivo guidato dall'ex banchiere centrale. Apre il M5s e anche una parte della Lega vorrebbe app ...

StampaL’apertura di M5s fa ‘vedere’ al premier incaricato Mario Draghi – come riporta il sito web dell’agenzia nazionale di stampa ansa.it – la maggioranza in entrambe le Camere. Apre il M5s e anche u ...

