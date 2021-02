Douglas chiude in sette regioni: quali negozi sono a rischio causa Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il gruppo Douglas ha deciso di chiudere diversi punti vendita della propria catena di profumerie, comunicando ai sindacati la necessità di avviare un immediato piano di riorganizzazione della rete di negozi. A spingere la società verso questa decisione drastica sono state le ingenti perdite di fatturato e redditività che hanno fatto seguito all’emergenza sanitaria e ai provvedimenti per limitare la diffusione del coronavirus in Italia e nel resto dell’Europa. Con il ridimensionamento della catena in tutto il continente, ha spiegato Douglas, sarà possibile salvaguardare la liquidità del gruppo ed evitare il fallimento. Nel nostro Paese chiuderà un numero di negozi ancora da definire in un arco di tempo che va dai 12 ai 24 mesi. La scelta dei centri al dettaglio che non ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il gruppoha deciso dire diversi punti vendita della propria catena di profumerie, comunicando ai sindacati la necessità di avviare un immediato piano di riorganizzazione della rete di. A spingere la società verso questa decisione drasticastate le ingenti perdite di fatturato e redditività che hanno fatto seguito all’emergenza sanitaria e ai provvedimenti per limitare la diffusione del coronavirus in Italia e nel resto dell’Europa. Con il ridimensionamento della catena in tutto il continente, ha spiegato, sarà possibile salvaguardare la liquidità del gruppo ed evitare il fallimento. Nel nostro Paeserà un numero diancora da definire in un arco di tempo che va dai 12 ai 24 mesi. La scelta dei centri al dettaglio che non ...

