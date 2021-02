Dayane Mello lascia temporaneamente la casa del Gf: "Voleva parlare con un sacerdote" - (Di venerdì 5 febbraio 2021) Carlo Lanna Nel corso del pomeriggio Dayane Mello ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip a causa del lutto subito. Ma la modella non ha abbandonato il gioco Ci sono dei risvolti in merito a quanto sta accadendo a Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata di mercoledì, la prima finalista del reality è stata avvisata che suo fratello è morto in Brasile durante un incidente stradale. Una morte che ha profondamente sconvolto la modella e che, allo stesso tempo, ha lasciato tutti gli inquilini senza parole. A un passo dalla conclusione del reality show, e in un’edizione carica di colpi scena, ora c’è da capire come verrà affrontata la questione dagli autori e da Signorini, in vista della puntata del ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Carlo Lanna Nel corso del pomeriggiohato ladel Grande Fratello Vip a causa del lutto subito. Ma la modella non ha abbandonato il gioco Ci sono dei risvolti in merito a quanto sta accadendo anelladel Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata di mercoledì, la prima finalista del reality è stata avvisata che suo fratello è morto in Brasile durante un incidente stradale. Una morte che ha profondamente sconvolto la modella e che, allo stesso tempo, hato tutti gli inquilini senza parole. A un passo dalla conclusione del reality show, e in un’edizione carica di colpi scena, ora c’è da capire come verrà affrontata la questione dagli autori e da Signorini, in vista della puntata del ...

