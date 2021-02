Cristiano Ronaldo 36enne: «Juve, ti prometto una cosa» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo 36enne: «Finché giocherò darò il mio 100%». Il messaggio del fuoriclasse della Juventus nel giorno del suo compleanno Nel giorno del suo 36esimo compleanno Cristiano Ronaldo ha scritto un lungo messaggio sui social per ringraziare tutti i suoi sostenitori degli auguri. Le parole del fuoriclasse della Juventus: «36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare. Il mio primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol … Il tempo vola! Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid, da Madrid a Torino, ma soprattutto dal profondo del cuore al mondo… Ho dato tutto quello che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho ho sempre cercato di fornire la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021): «Finché giocherò darò il mio 100%». Il messaggio del fuoriclasse dellantus nel giorno del suo compleanno Nel giorno del suo 36esimo compleannoha scritto un lungo messaggio sui social per ringraziare tutti i suoi sostenitori degli auguri. Le parole del fuoriclasse dellantus: «36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare. Il mio primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol … Il tempo vola! Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid, da Madrid a Torino, ma soprattutto dal profondo del cuore al mondo… Ho dato tutto quello che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho ho sempre cercato di fornire la ...

