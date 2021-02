Covid | il monitoraggio Iss | Rt a 0 | 84 | trend in aumento in 13 Regioni ' Restare a casa il più possibile'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, daldell'Iss e del Ministero della Salute non arrivano buone notizie per l'Italia. L'Rt nazionale dovrebbeanche questa settimana sotto l'1 allo 0,84 , ma ...

MediasetTgcom24 : Iss, bozza monitoraggio: rischio aumento dei casi senza misure nazionali e locali #Coronavirus… - SkyTG24 : Covid, bozza monitoraggio Iss: 'L'Rt nazionale resta allo 0,84' - MediasetTgcom24 : Covid, monitoraggio settimanale Iss: 3 Regioni a 'rischio alto' #covid - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: #covid Rt nazionale fermo a 0,84 Sardegna in giallo da lunedì #ANSA - EdoardoQuaquini : RT @Agenzia_Ansa: #covid Rt nazionale fermo a 0,84 Sardegna in giallo da lunedì #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

L' Rt nazionale resta anche questa settimana allo 0.84 . È questo il valore che la cabina di regia sta valutando nelsettimanale sulin Italia con i dati Iss e ministero della Salute . L'indice di trasmissibilità, dopo due cali consecutivi, resta quindi identico rispetto a settimana scorsa . Ma l'...Leggi anche > L'Rt regione per regione Ilè relativo alla settimana dal 25 gennaio al ...l'incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per- ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 5 febbraio 2021. Nel bollettino del ministero della Salute 13.659 contagi e 421 morti. Superata la soglia del ...Peggiora il quadro del contagio da Covid in Italia: in base alla bozza del monitoraggio settimanale di Iss-Ministero della Salute (clicca qui per scaricare il documento in ...