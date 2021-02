Coronavirus, un modello per predire quanti pazienti finiranno in ospedale: a Bologna un team di fisici e statistici collabora con l’Asl (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non hanno la sfera di cristallo, ma sono in sono in grado di prevedere quanta gente finirà in ospedale. Li hanno già soprannominati “meteovirologi”, ma in realtà non si tratta di medici: sono fisici, ingegneri e statistici che studiano i dati messi a disposizione dagli ospedali e li incrociano con le informazioni relative alle riaperture, alle ordinanze regionali, alla circolazione delle persone. Come il gruppo di lavoro nato all’Università di Bologna in collaborazione con l’Ausl, che non ha l’ambizione di sostituirsi alla politica ma solo l’obiettivo di consegnare nelle mani della sanità pubblica quanti posti letto saranno occupati tra quindici giorni o tra qualche mese. Ogni settimana i “meteovirologi” si incontrano e fanno previsioni man mano che la pandemia avanza. Un lavoro messo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non hanno la sfera di cristallo, ma sono in sono in grado di prevedere quanta gente finirà in. Li hanno già soprannominati “meteovirologi”, ma in realtà non si tratta di medici: sono, ingegneri eche studiano i dati messi a disposizione dagli ospedali e li incrociano con le informazioni relative alle riaperture, alle ordinanze regionali, alla circolazione delle persone. Come il gruppo di lavoro nato all’Università diinzione con l’Ausl, che non ha l’ambizione di sostituirsi alla politica ma solo l’obiettivo di consegnare nelle mani della sanità pubblicaposti letto saranno occupati tra quindici giorni o tra qualche mese. Ogni settimana i “meteovirologi” si incontrano e fanno previsioni man mano che la pandemia avanza. Un lavoro messo ...

