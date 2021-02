Combinata nordica, Coppa del mondo 2020/2021. I risultati del PCR di Klingenthal (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è conclusa da poco il PCR della sesta tappa stagionale della Coppa del mondo 2020-2021 di Combinata nordica maschile che ha preso luogo a Klingenthal, in Germania. Miglior punteggio della serie per Ryota Yamamoto con 140.0 punti sul trampolino HS140, seguito dall’austriaco Lukas Greiderer con 139.1, mentre al terzo posto il francese Laurent Muehlenthaler con 137.6. Aaron Kostner è stato il migliore azzurro di giornata con 115,5 punti e si trova in diciannovesima posizione; 34simo Samuel Costa con 101.3 punti, mentre 43simo posto per Raffaele Buzzi con 90.3 punti. Assente Alessandro Pittin, che sta svolgendo una serie di allenamenti in Italia in vista dei Mondiali di Oberstdorf. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è conclusa da poco il PCR della sesta tappa stagionale delladeldimaschile che ha preso luogo a, in Germania. Miglior punteggio della serie per Ryota Yamamoto con 140.0 punti sul trampolino HS140, seguito dall’austriaco Lukas Greiderer con 139.1, mentre al terzo posto il francese Laurent Muehlenthaler con 137.6. Aaron Kostner è stato il migliore azzurro di giornata con 115,5 punti e si trova in diciannovesima posizione; 34simo Samuel Costa con 101.3 punti, mentre 43simo posto per Raffaele Buzzi con 90.3 punti. Assente Alessandro Pittin, che sta svolgendo una serie di allenamenti in Italia in vista dei Mondiali di Oberstdorf. SportFace.

