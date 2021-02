Call of Duty visto come modello da Activision per l'evoluzione di altri suoi franchise (Di venerdì 5 febbraio 2021) Call of Duty in questo periodo ha registrato un incredibile successo e per Activision, questo è il modello che dovrà venire usato anche negli altri franchise. Durante la conference Call tenutasi in questi giorni, il publisher ha vantato entrate impressionanti per quanto riguarda Call of Duty. Al momento la serie di sparatutto conta su una modalità battle royale (Call of Duty: Warzone) e uno spin-off per dispositivi mobile, Call of Duty Mobile, il tutto mentre i titoli AAA continuano a vendere molto bene. Ebbene, questo modello è lo stesso che Activision vuole replicare nei suoi altri giochi. Lo stiamo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021)ofin questo periodo ha registrato un incredibile successo e per, questo è ilche dovrà venire usato anche negli. Durante la conferencetenutasi in questi giorni, il publisher ha vantato entrate impressionanti per quanto riguardaof. Al momento la serie di sparatutto conta su una modalità battle royale (of: Warzone) e uno spin-off per dispositivi mobile,ofMobile, il tutto mentre i titoli AAA continuano a vendere molto bene. Ebbene, questoè lo stesso chevuole replicare neigiochi. Lo stiamo ...

Eurogamer_it : #CallofDuty visto come modello per l'evoluzione degli altri franchise di #Activision. - misteruplay2016 : Call of Duty (ovviamente) ha un nuovo capitolo in uscita a fine anno - infoitscienza : Overwatch 2 e Diablo IV saltano il 2021, un nuovo Call of Duty a Natale - zazoomblog : Call of Duty (ovviamente) ha un nuovo capitolo in uscita a fine anno - #(ovviamente) #nuovo #capitolo #uscita - beahero_news : ¡Hay Warzone para rato! El Battle Royale continuará junto al Call of Duty del 2021. -