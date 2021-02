Brindisi, medico positivo al Covid partecipò a un intervento con la febbre: indagato per epidemia colposa (Di venerdì 5 febbraio 2021) partecipò a un intervento chirurgico nonostante avesse la febbre un medico dell'ospedale Perrino di Brindisi che, poco dopo l'operazione, risultò positivo al Covid . I fatti risalgono a fine marzo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021)a unchirurgico nonostante avesse laundell'ospedale Perrino diche, poco dopo l'operazione, risultòal. I fatti risalgono a fine marzo ...

