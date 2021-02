Bologna, Sala Borsa si allarga: ecco la sala studio intitolata a Zaki (Di venerdì 5 febbraio 2021) BOLOGNA – Una nuova sala studio a Bologna nel nome di Patrick Zaki. È infatti intitolato allo studente egiziano dell’Alma mater, ormai in carcere da più di un anno, il nuovo spazio per studi e letture “Sala Borsa Pop-up“, ricavato all’interno della sala Atti di Palazzo Re Enzo. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) BOLOGNA – Una nuova sala studio a Bologna nel nome di Patrick Zaki. È infatti intitolato allo studente egiziano dell’Alma mater, ormai in carcere da più di un anno, il nuovo spazio per studi e letture “Sala Borsa Pop-up“, ricavato all’interno della sala Atti di Palazzo Re Enzo.

Casapuntoit : Residenza situata al primo piano di un #palazzo storico del 1500, ubicato in pieno centro storico a #Bologna. Al pi… - blackrowley : Da un anno ripenso a quella volta in cui, pendolare, ho saltato il pranzo e mentre aspettavo che arrivasse il treno… - BasketMagazine : New post: La sala di stampa di Cremona-Virtus Bologna: Bjedov: “La squadra ha dato delle risposte”, Galbiati: “Pagh… - Livia_DiGioia : RT @Alessan82157672: Verso Bologna! @GmaHappymilan @stefanoscorpio @acmfc1899_ @Angelredblack1 @ame0773 @franco_sala @Legio79 @kingantereb… - franco_sala : RT @Alessan82157672: Verso Bologna! @GmaHappymilan @stefanoscorpio @acmfc1899_ @Angelredblack1 @ame0773 @franco_sala @Legio79 @kingantereb… -