ATP Melbourne 1, Jannik Sinner non guadagna posizioni con la semifinale. Le proiezioni di classifica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella notte italiana nel torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del seeding, ha superato in due grandi incontri gli ottavi ed i quarti di finale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, però, non danno benefici in termini di posizioni in classifica all’azzurro, che guadagna punti con le vittorie odierne, ma resta inchiodato al 36° posto, pur salendo a quota 1534. Il tutto al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono. Sinner ha iniziato a guadagnare punti approdando ai quarti e conquistando 25 punti, non sufficienti a guadagnare ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella notte italiana nel torneo ATP1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a, in Australia, l’azzurro, numero 4 del seeding, ha superato in due grandi incontri gli ottavi ed i quarti di finale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, però, non danno benefici in termini diinall’azzurro, chepunti con le vittorie odierne, ma resta inchiodato al 36° posto, pur salendo a quota 1534. Il tutto al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono.ha iniziato are punti approdando ai quarti e conquistando 25 punti, non sufficienti are ...

Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Prima semifinale ATP per Stefano Travaglia dopo tre vittorie nel torneo arrivate in rimonta. Vince anche Jannik #Sinner.… - livetennisit : Doppia vittoria: Sinner raggiunge la semifinale di ell’ATP 250 di Melbourne (Great Ocean Road Open) - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Botic Van De Zandschulp (non è un nobile che io sappia) si sta giocando una SF ATP e ha rubato un set a Khachanov in quel… - apicella57 : RT @FiorinoLuca: Prima semifinale ATP per Stefano Travaglia dopo tre vittorie nel torneo arrivate in rimonta. Vince anche Jannik #Sinner.… - flunch4life : RT @FiorinoLuca: Prima semifinale ATP per Stefano Travaglia dopo tre vittorie nel torneo arrivate in rimonta. Vince anche Jannik #Sinner.… -