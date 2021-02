Alvino sulla positività al Covid di Ghoulam: “Doppio tampone alla squadra” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Carlo Alvino su Twitter annuncia che per tutta la squadra sarà fatto un Doppio tampone, prima della sfida contro il Genoa. Alvino su Twitter scrive, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Carlosu Twitter annuncia che per tutta lasarà fatto un, prima della sfida contro il Genoa.su Twitter scrive, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ciccio874 : @GattaMario3 A me il ciuccio di carlo alvino mi ha bloccato solo per avergli commentato un post dicendo che sa solo sputare fango sulla Juve - saldiacono : @capantonio69 @ale_arnesano @capuanogio Sulla juve ne montano 1 al giorno basta leggere qua!!Pensa a Pistocchi, Zil… - araujopampanin : @Marc0Esse Non so cos'ha scritto Alvino, ma like sulla fiducia -