All'ospedale di Chieti non c'è più posto e preoccupa la variante inglese, che colpisce metà dei contagiati (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inizia lo screening gratuito di massa per il Covid 19: postazioni, orari e numeri utili 4 febbraio 2021 metà delle persone risultate positive al Covid a Chieti è affetta dalla cosiddetta variante ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inizia lo screening gratuito di massa per il Covid 19: postazioni, orari e numeri utili 4 febbraio 2021delle persone risultate positive al Covid aè affetta dalla cosiddetta...

matteosalvinimi : Sconfigge una rara forma di tumore e all’uscita dall’ospedale trova due volanti della Polizia, con le luci accese.… - rtl1025 : ?? Giovane donna incinta è stata fatta partorire con cesareo durante un intervento neurochirurgico in urgenza per un… - ItalianAirForce : Una ragazza di 15 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata da Brindisi con un #Falcon900 del 31° Stor… - InfoCilentoWeb : Donata all'ospedale 'San Luca' di Vallo una lampada di sterilizzazione #Cilento #CilentoNotizie #ValloDellaLucania… - CorriereCitta : ‘Devo correre a casa, mio figlio è privo di sensi’: chiede aiuto alla Polizia, neonato trasportato in tempi record… -