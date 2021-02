tuttoteKit : #Activision ha in programma altri Remake e Remastered #tuttotek - tuttoteKit : Call of Duty: nuovo episodio in programma per il 2021 #Activision #Blizzard #CallOfDuty #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Activision programma

Everyeye Videogiochi

- Blizzard non ha indi pubblicare Overwatch 2 o Diablo 4 nel corso dell'anno. Anche l'interazione mobile Diablo: Immortal non è stata inserita nelle previsioni finanziarie di ...... quindi gode di rinnovata fiducia da parte di. Ma se invece fosse impegnata in toto ... Infinity Ward non avrebbe avuto il tempo materiale per dedicarsi al COD del 2021 come da, e ...Dopo il successo dei ritorni di Crash e Spyro, Activision ha confermato di avere altri remake e remastered in programma per quest'anno.Sembra che Activision abbia voglia di pubblicare un nuovo episodio di Call of Duty entro la fine del 2021, forse in concomitanza con le feste.