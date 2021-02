Virus in Campania, contagi in aumento: il bollettino di oggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono in leggero aumento i casi di positività in Campania rispetto alla giornata di ieri. Sono più di 1500 i nuovi contagiati su oltre 18mila tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi nell’ultimo bollettino emanato nella giornata di oggi, giovedì 4 febbraio. Campania, scuole verso la chiusura Il bollettino di oggi Positivi del giorno: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono in leggeroi casi di positività inrispetto alla giornata di ieri. Sono più di 1500 i nuoviati su oltre 18mila tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi nell’ultimoemanato nella giornata di, giovedì 4 febbraio., scuole verso la chiusura IldiPositivi del giorno: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

germbu : @Corriere In Campania le scuole superiori sono aperte da solo quattro giorni. SOLO #Deluca pensa che il virus si sv… - Notiziedi_it : Covid, americano è in vacanza in Campania ma contrae il virus: morto in ospedale ad Avellino - LuigiCrimella : RT @gr_grim: Il 20 e 21 settembre 2020 ci sono state le elezioni regionali in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e P… - solagimma : RT @gr_grim: Il 20 e 21 settembre 2020 ci sono state le elezioni regionali in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e P… - juanne78 : RT @gr_grim: Il 20 e 21 settembre 2020 ci sono state le elezioni regionali in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e P… -