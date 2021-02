Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021)DEL 04 FEBBRAIOORE 10.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA APRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE AL KM 30+600 GENERA CODE TRA BUFALOTTA E L’A24 IN INTERNA IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTRA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA SEMPRE NEI DUE SENSI TRA COLLEVERDE E IL GRA E IN AMBO LE DIREZIONI SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA CODE A TRATTIS ULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA PER CHI VIAGGIA VERSORICORDIAMO CHE LA SP33 EMPOLITANA E’ INTERROTTA A CAUSA DI UNA ...