Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 09 | 45

(Di giovedì 4 febbraio 2021)DEL 04 FEBBRAIOORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO INTENSO SULLE ARTERIE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE VERSO IL CENTRO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLA-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR, PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA RICORDIAMO CHE ...