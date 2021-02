Uomini e Donne, Aurora abbandona e diffida il programma (Di giovedì 4 febbraio 2021) Aurora Tropea, la popolare e contestatissima dama romana del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di dire basta. Maria De Filippi ha fatto sapere che la donna ha lasciato il programma e soprattutto ha deciso di inviare una diffida, ovvero in puntata non si potrà più parlare di lei e soprattutto delle sue presunte intimità con il cavaliere Gianfranco, da cui è nato tutto. L’uomo, infatti, ha sostenuto di avere dei filmini sexy inviatigli dalla dama. In realtà ne aveva uno e assolutamente non a luci rosse, ma poi ha continuato sostenendo di averne altro cancellati. Aurora non ha più retto e ha lasciato lo studio in lacrime. Aurora Tropea e i (presunti) filmini osé Vediamo dunque cosa è successo esattamente nello studio di Maria De Filippi. Il “fattaccio” ha avuto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 febbraio 2021)Tropea, la popolare e contestatissima dama romana del trono over di, ha deciso di dire basta. Maria De Filippi ha fatto sapere che la donna ha lasciato ile soprattutto ha deciso di inviare una, ovvero in puntata non si potrà più parlare di lei e soprattutto delle sue presunte intimità con il cavaliere Gianfranco, da cui è nato tutto. L’uomo, infatti, ha sostenuto di avere dei filmini sexy inviatigli dalla dama. In realtà ne aveva uno e assolutamente non a luci rosse, ma poi ha continuato sostenendo di averne altro cancellati.non ha più retto e ha lasciato lo studio in lacrime.Tropea e i (presunti) filmini osé Vediamo dunque cosa è successo esattamente nello studio di Maria De Filippi. Il “fattaccio” ha avuto ...

FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - Carolicen : RT @RossellaMuroni: Per cambiare davvero e andare verso la #paritàdigenere servono più #donne nei luoghi apicali perché se siamo poche rius… - Carolicen : RT @donnehalfofit: Teresa De Santis, Presidente Rai Com. 'Dobbiamo tutti quanti ragionare sulla prevalenza di certi stereotipi di genere.… -