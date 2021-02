Traffico Roma del 04-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane restano cose su molte consolare in entrata in città soprattutto su Aurelia Boccea Cassia Flaminia Salaria Per quanto riguarda il quadrante Nord sulla raccordo anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra la Nomentana e all’uscita Tiburtina e tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata esterna code tra il bivio con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia e sempre in esterna lo svincolo Tor Bella Monaca il video con laL’Aquila si sta Ormai normalizzando la situazione sul tratto Urbano dellaL’Aquila giochi analizzata da un incidente avvenuto ...