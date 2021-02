(Di giovedì 4 febbraio 2021) Permane alta in Irpinia l'attenzione deidel Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all'accertamento di violazioni connesse alla tutela dell'ambiente e ...

GazzettAvellino : Smaltimento illecito rifiuti, intervengono i Carabinieri Forestali a Lioni e Carife. - CorriereRomagna : Forlì, smaltimento illecito di rifiuti denunciato un forlivese - - messina_oggi : (Smaltimento illecito di rifiuti: due denunce) - - GazzettAvellino : Smaltimento illecito di amianto, intervengono i Carabinieri Forestali a Calitri. - forestale82 : RT @guardiacostiera: Operazione 'Waste Water' #LameziaTerme #GuardiaCostiera #ViboValentia con @GDF e @_Carabinieri_ NOE sequestrano uno st… -

Ultime Notizie dalla rete : Smaltimento illecito

Permane alta in Irpinia l'attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all'accertamento di violazioni connesse alla tutela dell'ambiente e ...L'uomo è stato deferito in stato di libertà. I rifiuti sono risultati essere costituiti da materiale plastico ferroso e legnoso.Iniziato questa mattina, dopo alcuni passaggi preliminari e richieste della difesa è stato rinviato al prossimo 11 maggio il processo sul presunto smaltimento illecito di rifiuti nella discarica di Po ...Il giro dei rifiuti e del loro smaltimento, che per l’accusa era illegale, partiva dalla Campania, passava da La Guzza a Como (Camerlata) dove venivano stoccati. Infine, senza essere trattati, venivan ...