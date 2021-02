Si chiama governo dei migliori perchè aiuterà l’élite e non i cittadini (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Riaprendo i giornali dell’era Monti ritroveremmo le stesse medesime parole che le penne lecchine del giornale unico italiano oggi dedicano a Super Mario. Anzi, a volerla dire tutta, peccano persino di avarizia. Draghi è l’eletto, è l’uomo giusto, è il premier di alto profilo. Draghi è la guida migliore del governo dei migliori. “Nel momento dell’emergenza l’Italia sceglie sempre i migliori”, chiosa Mimmo Siniscalco, uno dei figliocci dell’ex capo della Bce. Ma cosa significa essere migliori? Chi attribuisce il titolo di migliore? Sulla base di cosa? La risposta è facile: si è migliori quando si prosegue nella idea che le élite hanno delle democrazie, ovvero svuotarle. I migliori, guarda caso, non passano dal vaglio dei popoli, ossia delle elezioni, ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Riaprendo i giornali dell’era Monti ritroveremmo le stesse medesime parole che le penne lecchine del giornale unico italiano oggi dedicano a Super Mario. Anzi, a volerla dire tutta, peccano persino di avarizia. Draghi è l’eletto, è l’uomo giusto, è il premier di alto profilo. Draghi è la guida migliore deldei. “Nel momento dell’emergenza l’Italia sceglie sempre i”, chiosa Mimmo Siniscalco, uno dei figliocci dell’ex capo della Bce. Ma cosa significa essere? Chi attribuisce il titolo di migliore? Sulla base di cosa? La risposta è facile: si èquando si prosegue nella idea che le élite hanno delle democrazie, ovvero svuotarle. I, guarda caso, non passano dal vaglio dei popoli, ossia delle elezioni, ...

