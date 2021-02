Ricerca, Sole24Ore: 40% fondi innovazione Recovery a Sud. Pronta la rete “Agritech” a Napoli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 40% dei fondi per la Ricerca e l’innovazione previsti nel Recovery plan, circa 15 miliardi, andra’ alle regioni del Mezzogiorno: si tratta di 6 miliardi circa per il Sud. E’ quanto emerge dal Rapporto Sud del Sole 24 Ore in edicola con il quotidiano domani in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Recovery Plan prevede infatti per il Sud una dozzina di nuovi poli strategici per la Ricerca e l’innovazione: il Piano stanzia 600 milioni destinati esclusivamente alla creazione degli “ecosistemi di innovazione” meridionali, oltre a una quota significativa (ma non definita) della cifra di 1,3 miliardi da investire in tutta Italia con lo stesso obiettivo. Oltre, ancora, a una fetta della dote da 1,6 miliardi per le reti tematiche ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 40% deiper lae l’previsti nelplan, circa 15 miliardi, andra’ alle regioni del Mezzogiorno: si tratta di 6 miliardi circa per il Sud. E’ quanto emerge dal Rapporto Sud del Sole 24 Ore in edicola con il quotidiano domani in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. IlPlan prevede infatti per il Sud una dozzina di nuovi poli strategici per lae l’: il Piano stanzia 600 milioni destinati esclusivamente alla creazione degli “ecosistemi di” meridionali, oltre a una quota significativa (ma non definita) della cifra di 1,3 miliardi da investire in tutta Italia con lo stesso obiettivo. Oltre, ancora, a una fetta della dote da 1,6 miliardi per le reti tematiche ...

