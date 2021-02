"Non siamo cretini. Perché devo stare col Pd?". Gioco-partita-incontro: Santanchè, messaggio (durissimo) a Mattarella | Video (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Italia tutto è possibile: da un Conte-ter, evitato all'ultimo secondo, a un governo guidato da Mario Draghi. Tutto è possibile eccezion fatta per le elezioni. O almeno così sembra, riferendosi alle elezioni politiche nazionali. Esorcizzate da Sergio Mattarella, scartate dalla maggior parte dei partiti, le elezioni non sembrano essere un fattore da prendere in considerazione. Chi non la pensa così è Giorgia Meloni, che con i suoi Fratelli d'Italia, sin dal principio della crisi di governo, evoca e chiede il ritorno alle urne. E a sostenere le posizioni di FdI a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, ecco la pitonessa, Daniela Santanchè, deputata di Fratelli d'Italia. La quale premette: "Non siamo cretini, che è meglio Draghi che Conte è come paragonare Maradona e Pelè a un calciatore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Italia tutto è possibile: da un Conte-ter, evitato all'ultimo secondo, a un governo guidato da Mario Draghi. Tutto è possibile eccezion fatta per le elezioni. O almeno così sembra, riferendosi alle elezioni politiche nazionali. Esorcizzate da Sergio, scartate dalla maggior parte dei partiti, le elezioni non sembrano essere un fattore da prendere in considerazione. Chi non la pensa così è Giorgia Meloni, che con i suoi Fratelli d'Italia, sin dal principio della crisi di governo, evoca e chiede il ritorno alle urne. E a sostenere le posizioni di FdI a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, ecco la pitonessa, Daniela, deputata di Fratelli d'Italia. La quale premette: "Non, che è meglio Draghi che Conte è come paragonare Maradona e Pelè a un calciatore di ...

