MeToo tra le toghe Denuncia una violenza | i colleghi la incriminano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Luca Fazzo Sinatra nel mirino della Cassazione per aver parlato con l'ex capo Anm di molestie subite Alla fine di una lunga giornata di lavoro, la voce del pm Alessia Sinatra arriva spezzata, a tratti commossa. E soprattutto indignata, amareggiata, inferocita. Da una manciata di ore la Sinatra, sostituto procuratore del pool Antimafia di Palermo, sa che la Procura generale della Cassazione ha spiccato contro di lei l'atto di incolpazione che dà il via ufficiale al procedimento disciplinare nei suoi confronti. La sua colpa: avere confidato a Luca Palamara, suo compagno di corrente, di essere stato aggredita sessualmente in ascensore, all'Hotel Isa di Roma, in via Cicerone, da un magistrato di primissimo piano: Giuseppe Creazzo, procuratore della Repubblica a Firenze, già in corsa per la Procura di Roma. «Un porco», «essere immondo e schifoso», lo definisce la Sinatra ...