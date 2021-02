Meteo Roma: previsioni per venerdì 5 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) In mattinata sole alternato a banchi di nubi, nel pomeriggio aumentano gli addensamenti nuvolosi ma senza dar luogo a fenomeni piovosi. Migliora in serata quando le nuvole lasceranno spazio al sereno. Temperature comprese tra 11 e 19 gradi. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 5 febbraio Tempo in generale parzialmente nuvoloso in mattinata, pomeriggio per lo più nuvoloso ma non si avranno precipitazioni. In serata migliorano le condizioni con cieli sereni. Temperature tra 6 e 15 gradi. Meteo Italia: previsioni per venerdì 5 febbraio Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge su Liguria, Piemonte e Friuli, asciutto altrove. Al pomeriggio pioviggini su Liguria e Friuli, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. In serata ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) In mattinata sole alternato a banchi di nubi, nel pomeriggio aumentano gli addensamenti nuvolosi ma senza dar luogo a fenomeni piovosi. Migliora in serata quando le nuvole lasceranno spazio al sereno. Temperature comprese tra 11 e 19 gradi.Lazio:perTempo in generale parzialmente nuvoloso in mattinata, pomeriggio per lo più nuvoloso ma non si avranno precipitazioni. In serata migliorano le condizioni con cieli sereni. Temperature tra 6 e 15 gradi.Italia:perAl Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge su Liguria, Piemonte e Friuli, asciutto altrove. Al pomeriggio pioviggini su Liguria e Friuli, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. In serata ...

