Meloni a “Porta a Porta”: “Non darò la fiducia a Draghi, ma voterò i provvedimenti utili all’Italia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giornata intensa per Giorgia Meloni. Le sensibilità all’interno del centrodestra divergono per quanto riguarda il sostengo a Mario Draghi, che ha iniziato le consultazioni. La coalizione, sappiamo, andrà in ordine sparso dal premier incaricato di trovare una quadra. Bruno Vespa a “Porta a Porta”da subito sottopone la leader di FdI a un fuoco di fila di domande. Coerentemente la Meloni ha ribadito la via del voto come opzione principe, ribadita in ogni contesto. Il conduttore insiste su Draghi. “Vede, Vespa, non metto in discussione la serietà di Draghi, ma la serietà di quelli che stanno andando con lui al governo. Matteo Renzi non lo considero un genio, ma uno che gioca a poker con la vita della gente“. Meloni a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giornata intensa per Giorgia. Le sensibilità all’interno del centrodestra divergono per quanto riguarda il sostengo a Mario, che ha iniziato le consultazioni. La coalizione, sappiamo, andrà in ordine sparso dal premier incaricato di trovare una quadra. Bruno Vespa a “”da subito sottopone la leader di FdI a un fuoco di fila di domande. Coerentemente laha ribadito la via del voto come opzione principe, ribadita in ogni contesto. Il conduttore insiste su. “Vede, Vespa, non metto in discussione la serietà di, ma la serietà di quelli che stanno andando con lui al governo. Matteo Renzi non lo considero un genio, ma uno che gioca a poker con la vita della gente“.a ...

juanne78 : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… - MarioSpinazzola : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… - MarianoDePersio : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… - soloio0509 : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… - GHERARDIMAURO1 : RT @MarcoRizzoPC: Sovranisti di cartone. GOVERNO. MELONI: NON LO VOTO MA TIFO PER #DRAGHI, DUBITO RIUSCIRÀ Cosi' Giorgia Meloni, presidente… -