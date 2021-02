Liz Cheney sfida Trump: 'Non rinnego l'impeachment. Il partito non è il tuo feudo' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fuga dal Gop che Trump ha 'QAnonizzato'. Globalist ne ha scritto riportando una inchiesta della Reuters. Ora si aggiunge un nuovo capitolo della faida interna al partito repubblicano. Scontro frontale I repubblicani della Camera hanno deciso ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fuga dal Gop cheha 'QAnonizzato'. Globalist ne ha scritto riportando una inchiesta della Reuters. Ora si aggiunge un nuovo capitolo della faida interna alrepubblicano. Scontro frontale I repubblicani della Camera hanno deciso ...

Scontro frontale I repubblicani della Camera hanno deciso mercoledì di stare con due legislatori Gop che hanno polarizzato il partito, votando per mantenere il rappresentante Liz Cheney come loro ...

I repubblicani della Camera hanno votato a favore della deputata Liz Cheney perché mantenga la sua carica in Congresso nonostante abbia votato a favore dell'impeachment di Donald Trump. Il voto però ...

Cheney è la figlia dell'ex vice presidente Dick Cheney e un punto fermo dell'establishment del partito, ed è vista come desiderosa di salire ancora più in alto nella gerarchia del Gop di Washington.

SFOGLIANDO IL NEW YORK TIMES DEL 04/02/2021 PRIMA PAGINA I leaders del partito repubblicano criticano la collega per le sue dichiarazioni, ma non la puniscono. Cheney resta al suo posto. Marjorie Tayl ...

