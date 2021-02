Lecce, un mercato oculato per centrare la Serie A (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sette acquisti e sette cessioni per il Lecce, che è pronto per affrontare al meglio la seconda parte del campionato. Fin qui Corini ha accumulato 31 punti, e si trova nella zona playoff a 10 punti dalla vetta. Ma analizziamo nel dettaglio le trattative dei giallorossi durante la sessione invernale. Lecce: acquisti e cessioni da urlo Dall’Italia arrivano solo due giocatori del reparto difensivo: Pisacane dal Cagliari e Maggio svincolato. Sono due giocatori con molta esperienza che daranno tanto alla retroguardia giallorossa. Con loro anche Nikolov dal Mol Fehervar potrà dare molto a centrocampo. Gli altri 4 acquisti riguardano dei giovanissimi che a Lecce potranno dare tanto. Primo tra tutti Yalcin dal Besiktas: il classe ’99 lo scorso anno è stato indicato come uno dei 50 giovani più promettenti, e in questo periodo di prestito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sette acquisti e sette cessioni per il, che è pronto per affrontare al meglio la seconda parte del campionato. Fin qui Corini ha accumulato 31 punti, e si trova nella zona playoff a 10 punti dalla vetta. Ma analizziamo nel dettaglio le trattative dei giallorossi durante la sessione invernale.: acquisti e cessioni da urlo Dall’Italia arrivano solo due giocatori del reparto difensivo: Pisacane dal Cagliari e Maggio svincolato. Sono due giocatori con molta esperienza che daranno tanto alla retroguardia giallorossa. Con loro anche Nikolov dal Mol Fehervar potrà dare molto a centrocampo. Gli altri 4 acquisti riguardano dei giovanissimi che apotranno dare tanto. Primo tra tutti Yalcin dal Besiktas: il classe ’99 lo scorso anno è stato indicato come uno dei 50 giovani più promettenti, e in questo periodo di prestito ...

VerFilippo : @FPL_Azzurri La Salernitana ha chiamato all’ultimo. Il Lecce non fa dispetti a nessuno ma manco favori. Pettinari s… - SoloLecceIT : LA SCHEDA DA SALVARE. Chiudiamo il mercato con il riepilogo: ecco il Lecce del girone di ritorno - VerFilippo : Ho preso un giorno di meditazione profonda ?? Che voto date al mercato di riparazione del #Lecce? Io vado per un 7+ - corrmezzogiorno : #Lecce Yalcin e Maggio: doppio colpo del Lecce nell’ultimo giorno di mercato - infoitsport : Il pagellone del mercato invernale: la regina è la Virtus Francavilla, per il Lecce colpi di esperienza -