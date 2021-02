Kim Jones, debutta per Fendi haute-couture (Di giovedì 4 febbraio 2021) Incanta e stupisce la nuova collezione haute couture di Fendi, firmata dallo stilista Kim Jones. Il giovane e talentoso inglese, consacra il sodalizio con la storica maison romana. Il debutto di Kim Jones è doppio: non solo per il marchio Fendi, ma anche per la categoria womenswear. Kim Jones, da anni, è una delle firme dell’alta moda. Fortemente apprezzato nel panorama mondiale. In passato, era creator per la linea Dior Uomo. I suoi capi maschili, hanno sempre affascinato molte donne, celebri e non, come Kate Moss e Victoria Beckham. La versatilità dei modelli, prescindeva da chi li indossava, senza avere una categoria definita alla quale rivolgersi. Ora la nuova scommessa per lo stilista Kim Jones, è quella di cimentarsi nella collezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Incanta e stupisce la nuova collezionedi, firmata dallo stilista Kim. Il giovane e talentoso inglese, consacra il sodalizio con la storica maison romana. Il debutto di Kimè doppio: non solo per il marchio, ma anche per la categoria womenswear. Kim, da anni, è una delle firme dell’alta moda. Fortemente apprezzato nel panorama mondiale. In passato, era creator per la linea Dior Uomo. I suoi capi maschili, hanno sempre affascinato molte donne, celebri e non, come Kate Moss e Victoria Beckham. La versatilità dei modelli, prescindeva da chi li indossava, senza avere una categoria definita alla quale rivolgersi. Ora la nuova scommessa per lo stilista Kim, è quella di cimentarsi nella collezione ...

