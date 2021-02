Juventus | a tutto Marchisio | “Da Buffon e Chiellini a Locatelli e Pogba Ecco il mio consiglio a Dybala”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 4 febbraio 2021)-Claudio: da sempre e per sempre un unico grande amore.Inter-, Pirlo: “Siamo tornati ad essere la squadra che tutti conoscono. La sostituzione di CR7? Rispondo così”Correva l'anno 2018 quando l'ex calciatore della Nazionale italiana ufficializzò il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo dopo venticinque anni passati tra le fila della franchigia torinese. Dal settore giovanile fino ad indossare la fascia di capitano della squadra per la quale da sempre aveva fatto il tifo: il sogno di tutti i giovani calciatori che quotidianamente entrano in quel rettangolo verde. L'ex centrocampista classe 1986 è tornato a parlare del club di Andrea Agnelli nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di 'TMW Radio': dal calciomercato, passando per i veterani Gianluigie Giorgio ...