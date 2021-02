In Giappone bufera social contro capo Comitato Olimpico Mori per frase sessista (Di giovedì 4 febbraio 2021) TOKYO – La frase pronunciata nel corso dell’ultima riunione online dal capo del Comitato Olimpico giapponese, ed ex primo ministro, Yoshiro Mori, “le donne parlano troppo durante le riunioni“, ha suscitato forti polemiche nell’opinione pubblica. A partire dai social media, per arrivare, già in giornata, sui principali media nazionali, si sono levate critiche e richieste di dimissioni nei confronti dell’83enne Mori. Citando la sua pregressa esperienza come ex presidente della Japan Rugby Football Union, l’ex premier ha affermato: “Le donne hanno un forte senso di rivalità. Se solo una alza la mano per parlare, anche tutte le altre sentono il bisogno di dire la loro. In questo modo tutte finiscono per dire qualcosa”. E allora, “se vogliamo aumentiamo il numero di donne nel consiglio federale dobbiamo anche limitare il loro tempo di parola altrimenti non smetteranno mai di parlare”, ha concluso Mori. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) TOKYO – La frase pronunciata nel corso dell’ultima riunione online dal capo del Comitato Olimpico giapponese, ed ex primo ministro, Yoshiro Mori, “le donne parlano troppo durante le riunioni“, ha suscitato forti polemiche nell’opinione pubblica. A partire dai social media, per arrivare, già in giornata, sui principali media nazionali, si sono levate critiche e richieste di dimissioni nei confronti dell’83enne Mori. Citando la sua pregressa esperienza come ex presidente della Japan Rugby Football Union, l’ex premier ha affermato: “Le donne hanno un forte senso di rivalità. Se solo una alza la mano per parlare, anche tutte le altre sentono il bisogno di dire la loro. In questo modo tutte finiscono per dire qualcosa”. E allora, “se vogliamo aumentiamo il numero di donne nel consiglio federale dobbiamo anche limitare il loro tempo di parola altrimenti non smetteranno mai di parlare”, ha concluso Mori.

