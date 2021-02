Governo, Conte si esprime sull’appoggio a Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppe Conte si è espresso sull’appoggio del Movimento 5 Stelle a Mario Draghi. Massimo rispetto e interesse per l’ex capo della BCE In molti sono curiosi di capire. Non tanto perché bisognerà passare il testimone, ma perché semplicemente bisognerà prendere una posizione ben decisa nei confronti di Mario Draghi. Giuseppe Conte, intervistato all’uscita da Palazzo Chigi, ha detto la sua nei confronti del nuovo premier incaricato da Sergio Mattarella. Tra professori, da uomo ad uomo, ha garantito il massimo rispetto nei confronti dell’ex capo della BCE e ha lasciato alcune coordinate rispetto al comportamento del Movimento 5 Stelle nei confronti del nuovo premier. “Ringrazio il presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore durante i miei mandati. Desidero anche ringraziare gli amici ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giuseppesi è espressodel Movimento 5 Stelle a Mario. Massimo rispetto e interesse per l’ex capo della BCE In molti sono curiosi di capire. Non tanto perché bisognerà passare il testimone, ma perché semplicemente bisognerà prendere una posizione ben decisa nei confronti di Mario. Giuseppe, intervistato all’uscita da Palazzo Chigi, ha detto la sua nei confronti del nuovo premier incaricato da Sergio Mattarella. Tra professori, da uomo ad uomo, ha garantito il massimo rispetto nei confronti dell’ex capo della BCE e ha lasciato alcune coordinate rispetto al comportamento del Movimento 5 Stelle nei confronti del nuovo premier. “Ringrazio il presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore durante i miei mandati. Desidero anche ringraziare gli amici ...

