Gf Vip, i concorrenti abbracciano Dayane per il suo lutto: uniti nel voler dare a lei la vittoria (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ieri un terribile lutto ha colpito la concorrente Dayane Mello che ha perso suo fratello Lucas Ore terribili dentro e fuori la casa dopo il lutto che ha colpito Dayane Mello, che ieri ha perso suo fratello Lucas, un ragazzo di soli 27 anni. Un dolore che non si può descrivere a parole ma che "condiziona" gli inquilini della casa che sono uniti nel voler abbandonare il gioco lunedì 8 febbraio e lasciare a Dayane la vittoria. Samantha De Grenet ha proposto ai suoi compagni di avventura: "Lunedì facciamo una bella finale e usciamo tutti, chi c'è c'è. Eliminazioni, votazioni… Lunedì si fa la finale e la chiudiamo. Arriviamo a lunedì e usciamo tutti… ciao ciao. Facciamo tutti così, siamo tutti con te".

