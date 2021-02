Future USA in frazionale rialzo dopo sussidi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – IUSA sono in leggeronegli scambi pre-apertura di Wall Street, spinti anche da un calo maggiore delle attese delle richieste dio alla disoccupazione. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,14% a 30.671 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,21% a 3.831 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,42% a 13.451 punti. Nel pre-market volta Canada Goose, grazie alla trimestrale positiva (soprattutto per le vendite online e in Cina), ma aumentano anche EBay e PayPal, per gli utili dell’ultimo trimestre maggiori delle aspettative.

