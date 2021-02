Etoile de Bessèges 2021, Timothy Dupont si impone in volata. Terzo Giacomo Nizzolo. Laporte in vetta alla generale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Timothy Dupont (Bingoal WB) ha vinto la seconda tappa dell’Etoile de Bessèges 2021, la Saint-Geniès-La Calmette di 154 chilometri. In una frazione, che nonostante i 1600 metri di dislivello non sembrava avesse moltissimo da dire, gli ultimi chilometri hanno emozionato per i motivi sbagliati: una caduta a poche centinaia di metri dall’arrivo ha portato via una decina di corridori, tra cui il nostro Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) che è però partito troppo lungo, lasciando la vittoria al velocista belga e piazzandosi soltanto al Terzo posto, superato sul traguardo anche da Pierre Barbier (DELKO). Christophe Laporte (Cofidis), vincitore ieri, arriva quinto e mantiene la maglia di leader della corsa. Ad animare la seconda giornata di corsa ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)(Bingoal WB) ha vinto la seconda tappa dell’de, la Saint-Geniès-La Calmette di 154 chilometri. In una frazione, che nonostante i 1600 metri di dislivello non sembrava avesse moltissimo da dire, gli ultimi chilometri hanno emozionato per i motivi sbagliati: una caduta a poche centinaia di metri dall’arrivo ha portato via una decina di corridori, tra cui il nostro(Qhubeka Assos) che è però partito troppo lungo, lasciando la vittoria al velocista belga e piazzandosi soltanto alposto, superato sul traguardo anche da Pierre Barbier (DELKO). Christophe(Cofidis), vincitore ieri, arriva quinto e mantiene la maglia di leader della corsa. Ad animare la seconda giornata di corsa ...

