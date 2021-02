E’ ufficiale: Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo. Via libera dal CTS (Di giovedì 4 febbraio 2021) Amadeus ufficiale: il Festival di Sanremo 2021 si farà. Dal 2 al 6 marzo, come previsto. Il Comitato tecnico scientifico ha dato infatti il via libera alla realizzazione della kermesse nelle date prestabilite e, chiaramente, nel rispetto di stringenti normative anti-Covid. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e con specifici accorgimenti sanitari per chiunque accederà all’Ariston. Tra le regole stabilite dalla Rai e approvate dal Cts, l’obbligo di mascherina e di guanti per tutte le professionalità coinvolte nella realizzazione dello show. Il distanziamento e le norme anti-Covid dovranno essere rispettati non solo dietro le quinte dell’Ariston, ma anche sul palco. Ospiti e cantanti dovranno ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Amadeus: il Festival disi farà. Dal 2 al 6, come previsto. Il Comitato tecnico scientifico ha dato infatti il viaalla realizzazione della kermesse nelle date prestabilite e, chiaramente, nel rispetto di stringenti normative anti-Covid. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e con specifici accorgimenti sanitari per chiunque accederà all’Ariston. Tra le regole stabilite dalla Rai e approvate dal Cts, l’obbligo di mascherina e di guanti per tutte le professionalità coinvolte nella realizzazione dello show. Il distanziamento e le norme anti-Covid dovranno essere rispettati non solo dietro le quinte dell’Ariston, ma anche sul palco. Ospiti e cantanti dovranno ...

