Duathlon Sprint di Barzanò

Ma Renzo Straniero e il suo staff della Spartacus Events ci credono e per il 28 febbraio prossimo lanciano la prima edizione deldi Barzanò. Una gara che è quasi un dovuto tributo ...'La prima gara - spiega - ilsuper. Non ci sono stati momenti più faticosi di altri e mi sono divertita molto. Sono riuscita anche a seguire una ragazza che si sta preparando per le ...I concorrenti saranno chiamati a percorrere inizialmente 5 km a piedi, per poi inforcare la bici e affrontare un circuito da ripetere tre volte per un totale di 20 km, chiusura ancora di corsa per 2,5 ...Nuovo evento proposto dalla Spartacus Events Iscrizioni entro il 23 febbraio BARZANO’ – Proporre una novità assoluta nel panorama sportivo di massa in questo periodo di pandemia è un atto di coraggio, ...